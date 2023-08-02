Причетні до ракетних ударів по Харкову: СБУ затримала групу коригувальників (фото)

Окремо правоохоронці перевіряють причетність затриманих до наведення ворожих дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed" по Харкову в ніч на 1 серпня.

У Харкові представники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох коригувальників, які збирали інформацію про підрозділи ЗСУ та наводили ворожі удари по місту. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці", — йшлося в повідомленні СБУ.

Після цього чоловіки відмічали локації на гугл-карті та відправляли своєму російському куратору. Сівробітники СБУ затримали обох поплічників ворога "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів ЗСУ.

Нині затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також правоохоронці в межах кримінального провадження перевіряють їхню причетність до наведення ворожих дронів-камікадзе "Shahed" по Харкову в ніч на 1 серпня. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, 1 серпня окупанти атакували центр Харкова за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed". Зокрема, було зафіксовано щонайменше три прильоти у передмісті та Шевченківському і Салтівському районах міста.

31 липня Фокус писав про затримання викладача в Запорізькій області, який був інформатором у ворога. Він збирав відомості про дислокацію та переміщення ЗСУ на території регіону. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.