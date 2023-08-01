Не менше трьох прильотів: подробиці нічної атаки БПЛА на Харків (фото, відео)

У небі над обласним центром зафіксували до 7 іранських дронів-камікадзе, частина з яких зруйнувала навчальний заклад та спортивний об'єкт.

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Російські окупанти знову атакували центр Харкова за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 1 серпня.

За його словами, було зафіксовано щонайменше три прильоти у передмісті та густонаселених районах міста, серед яких Шевченківський та Салтівський.

"Один із дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС", — написав міський голова практично одразу після інциденту.

Начальник поліції Харкова у коментарі "Суспільному" зазначив, що попередньо було запущено 6-7 БПЛА.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області також прокоментували атаку російських окупантів.

Російська Федерація використала дрони-камікадзе, один з яких влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Це призвело до часткового руйнування конструкцій 2 та 3 поверхів та даху. В результаті почалася пожежа, яку ліквідували 50 рятувальників.

РФ атакувала Харків дронами-камікадзе Фото: ДСНС РФ атакувала Харків дронами-камікадзе Фото: ДСНС РФ атакувала Харків дронами-камікадзе Фото: ДСНС

Попередньо, у будівлі не було людей, тож обійшлося без жертв та постраждалих.

"Ще 3 влучення були зафіксовані на території спортивного об'єкту у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранено одну людину, госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко також підтвердив атаку та зазначив, що "Шахеди" були запущені з Бєлгородської області. Постраждалий чоловік був охоронцем підприємства, поряд із яким зафіксовано вибухи.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що у Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ. Ворожі ракети влучили не лише у багатоповерхівку, а й у лабораторію освітнього закладу Кривого Рогу.