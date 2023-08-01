Не менее трех прилетов: подробности ночной атаки БПЛА на Харьков (фото, видео)

В небе над областным центром зафиксировали до 7 иранских дронов-камикадзе, часть из которых разрушила учебное заведение и спортивный объект.

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Российские оккупанты вновь атаковали центр Харькова при помощи дронов-камикадзе иранского производства типа "Shahed". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале 1 августа.

По его словам, было зафиксировано минимум три прилета в пригороде и густонаселенных районах города, среди которых Шевченковский и Салтовский.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС", — написал городской глава практически сразу после инцидента.

Начальник полиции Харькова в комментарии "Суспiльному" отметил, что предварительно было запущено 6-7 БПЛА.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области также прокомментировали атаку российских оккупантов.

Российская Федерация использовала дроны-камикадзе, один из которых попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Это привело к частичному разрушению конструкций 2 и 3 этажей и крыши. В результате начался пожар, который ликвидировали 50 спасателей.

РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе Фото: ГСЧС РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе Фото: ГСЧС РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе Фото: ГСЧС

Предварительно, в здании не было людей, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

"Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко также подтвердил атаку и отметил, что "Шахеды" были запущены из Белгородской области. Пострадавший мужчина являлся охранником предприятия, рядом с которым зафиксированы взрывы.

Напомним, 31 июля сообщалось, что В Кривом Роге возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ. Вражеские ракеты попали не только в многоэтажку, но и в лабораторию образовательного учреждения Кривого Рога.