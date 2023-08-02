Для поширення пропаганти: окупанти звозять на захоплені території студентів із РФ

У підпіллі повідомляють, що "студентські трудові загони" активно діють у зруйнованих містах, як-от Лисичанськ, Маріуполь і Сєвєродонецьк, які особливо постраждали від дій окупантів.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники організували так звані "студентські трудові загони", які здебільшого складаються з російських громадян і часто беруть участь у пропагандистських заходах і відеоматеріалах. Про це повідомляє Центр національного опору.

Згідно з інформацією, ці "загони" активно діють у зруйнованих містах, таких як Лисичанськ, Маріуполь і Сєвєродонецьк, які постраждали від дій окупантів.

"Гастролери з Росії проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми" за підтримки "Росмолодежт" — окупаційної структури, що опікується децентралізацією "молодіжних рухів", більшість з яких мімікрують під волонтерські", — зазначили в ЦНС.

Центр опору також повідомляє, що російське військово-політичне керівництво активно застосовує інформаційно-пропагандистські методи для посилення свого впливу на молодь на окупованих територіях Криму.

Одним із прикладів таких зусиль став проведений "Форум молодих фахівців "Шлях Перемоги. Дзеркало", на якому були присутні понад 120 учнів із вишів, контрольованих окупантами, а також представники російських окупаційних військ, включно зі Збройними Силами РФ, Міністерством Внутрішніх Справ і МНС, прокуратурою.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Війська РФ створили відповідні групи колаборантів, які фіксують і контролюють відвідування дитиною російської школи. Батькам, які відмовилися віддати дитину в російську школу, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав.