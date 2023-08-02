Українська крилата ракета "Трембіта" вже готова кинути виклик російській обороні, — ЗМІ

Ракета вигідно вирізняється економічністю — орієнтовна вартість будівництва становить близько 3 тисячі доларів, ще 7 тисяч потрібні для того, щоб оснастити її сучасними навігаційними системами.

Українські винахідники розробили крилату ракету, яка зможе "перевантажити" російську ППО, щоб ракети з боєголовками з більшою ймовірністю досягали мети. Наші майстри стверджують, що ракета "Трембіта" буде в сотні разів дешевшою за західні аналоги. Про це йдеться в репортажі французького телеканал France 24.

Українські інженери, які працюють у проєкті, розповіли, що головна ідея "Трембіти" полягає в тому, щоб перевантажити ворожі системи ППО за рахунок запуску безлічі ракет-обманок. Таким чином у ракет з боєголовками буде більше шансів вразити ціль.

"Ракети з боєголовками матимуть дорожчу електроніку, щоб точно вражати цілі. Але тисячі хибних цілей коштуватимуть дуже дешево: ми хочемо перевантажити протиповітряну оборону росіян, щоб наші ударні ракети вражали цілі", — пояснив волонтер-конструктор Сергій.

Конструктор Сергій працює в майстерні. Джерело: The Guardian

Що відомо про "Трембіту"

Ця ракета — творіння групи добровольців під керівництвом головного інженера проєкту Якима Клейменова та колишнього депутата Віктора Романюка. Ракета відома своєю економічністю: орієнтовна вартість будівництва становить близько 3000 доларів, що робить її конкурентоспроможною альтернативою сучасним аналогам. Вклавши ще близько 7000 доларів, ракету можна оснастити сучасними навігаційними системами, що ще більше підвищить її ефективність.

Віктор Романюк. Джерело: The Guardian

При масі 100 кг корпус здатний нести бойову частину масою 20 кг, яка може складатися з термобаричного заряду або комбінованого осколково-фугасного заряду. Володіючи дальністю польоту в 140 км і максимальною швидкістю понад 400 км/год, він забезпечує гнучкість при ураженні цілей на різних відстанях. Крім того, ракета може досягати висоти польоту від 30 до 2000 метрів, що дозволяє використовувати її в різних бойових сценаріях.

Головний інженер проекту Акім Клейменов. Джерело: The Guardian

"Трембіта" приводиться в дію реактивним імпульсним двигуном і несе 30 літрів пального, використовуючи дизельне паливо або бензин. Ба більше, відсутність рухомих частин у руховій установці спрощує процеси виробництва та обслуговування, що сприяє її економічності. Компактні розміри ракети дають змогу її легко транспортувати, поміщаючи в багажник автомобіля. Запускати ракету можна за допомогою пневматичної катапульти або твердопаливного прискорювача, що забезпечує гнучкість при її розгортанні для Сил оборони України.

Ще однією особливістю ракети — її оглушливий звук у 100 дБ під час польоту. Передбачається, що це матиме психологічний вплив на російських солдатів.

Наразі автори проекту готуються до подальших випробувань ракети на одному з полігонів.

Нагадаємо, інженери волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів ГО "Відсіч" почали розробляти народну крилату ракету "Трембіта" з дальністю ураження 140 км. При цьому повідомлялося, що виробництво окремих деталей і вузлів "Трембіти" волонтери хочуть розгорнути по всій Україні в умовах гаражних майстерень.