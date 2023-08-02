"Досягнули домовленості": Путін поїде до Туреччини на переговори з Ердоганом

Точна дата візиту поки що не повідомляється. Як відомо, однією з тем переговорів двох лідерів може стати "зернова угода".

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про проведення спільної зустрічі. За попередньою інформацією, російський лідер вирушить до Туреччини. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на канцелярію турецького лідера.

"Президент Ердоган провів телефонну розмову в середу з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови лідери досягли домовленості щодо питання візиту Путіна до Туреччини", — зазначили в канцелярії Ердогана.

Точної дати візиту Путіна поки не повідомляють.

У канцелярії також уточнили, що Ердоган у сьогоднішній телефонній розмові з президентом РФ заявив, що докладатиме всіх зусиль для відновлення "зернової угоди".

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками саміту Росія — Африка Володимир Путін повідомив про свій намір найближчим часом розв'язати питання щодо зустрічі з турецьким лідером. Президент РФ не був упевнений, чи поїде він до Анкари, чи Ердоган відвідає Москву. За словами Путіна, зустріч мала відбутися ще до президентських виборів у Туреччині, але представники країн вирішили не давати політичним опонентам Ердогана приводу для спекуляцій. Переговори двох лідерів могли розцінити як "спробу вплинути на внутрішньополітичний процес" у країні.

Нагадаємо, однією з тем майбутньої зустрічі може стати повернення Росії до "зернової угоди". 2 серпня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація готова відновити "зернову угоду" після виконання умов Москви. Йдеться про скасування санкцій, накладених на зерно і добрива з РФ, повернення в банки РФ системи SWIFT, дозвіл торгувати запчастинами для сільгосптехніки та розблокування сільськогосподарських активів, розв'язання проблем зі страхуванням і фрахтуванням суден, а також про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Як відомо, 18 липня Москва припинила дію "зернової угоди", а з 20 липня анонсувала блокаду Чорного моря, заявивши, що розцінюватиме всі кораблі, що рухаються в бік українських портів як потенційних перевізників військових вантажів. А країни, чий прапор вивішено на таких суднах, — залученими у війну на боці України.