17 танкова бригада застосувала САУ M109 з укриття по піхоті (відео)

Завдяки роботі артилерії та ППО Збройним силам Україхни вдається успішно боротися з артустановками ворога.

Бійці 17-ої окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка ефективно застосовують САУ M109. Відео роботи опубліковано у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Командир батареї на псевдо "Тайсон" розповів, що завдяки роботі артилерії та ППО вдається успішно боротися з артустановками ворога. Розрахунок згодом показав застосування САУ по ворожій піхоті.

"Гармаші 17 окремої танкової бригади, впевнено і професійно звільняють нашу землю від ворога. Слава ЗСУ!" – йдеться у дописі.

Військовий зазначив, що фізично дуже нелегко регулярно вести бої, адже снаряди досить важкі. Під час інтенсивної роботи потрібна неабияка сила та витривалість.

На відпочинок часу й воїнів фактично немає. Захисники регулярно застосовують установку для знищення ворожих підрозділів.

САУ M109: історія застосування

Американська самохідна гаубиця M109 розроблена ще у 60-х роках ХХ століття. Техніку неодноразово американські фахівці модернізували з 1962 по 2003 рік, також вона випускалася за ліцензією в 1990-х роках у Південній Кореї. Остання версія самохідної гаубиці — M109A7.

Вперше M109 застосували в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни. Згодом САУ вже використовувалася в інших конфліктах. У США залишається основною самохідною артилерійською системою збройних сил країни у найближчому майбутньому. Крім США, є стандартною САУ країн НАТО, в значних кількостях поставлялася також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.

Нагадаємо, 2 серпня на фронті помітили оновлену українську САУ "Богдана" з броньованою кабіною Puma. Артустановка українського виробництва версії 3.0 побудована на чеських шасі Tatra з колісною формулою 8х8. На фронті її помітили 20 липня.