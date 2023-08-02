"Блокади Чорного моря наразі не буде": речник ВМС ЗСУ оцінив стан ВМФ РФ (відео)

Чорноморський флот РФ наразі може становити близько 80 різних військових коралів, які не здатні організувати повну блокаду українських портів.

Наразі Росія немає необхідних спроможностей для повної блокади українських портів та Чорного моря. Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України, повідомив подробиці в ефірі програми "На Часі".

Для реалізації такого задуму потрібна велика кількість бойових одиниць. З його слів, Чорноморський флот РФ наразі становить близько 80 різних військових коралів. Окрім цього, у загарбників також є судна забезпечення. Російські прикордонники також мають й свої судна.

"Звільнена акваторія є по суті сірою зоною, тому що там працює російська авіація", – зазначив речник.

Зі слів Плетенчука, авіація РФ є загрозою, але вона не може в акваторії перебувати постійно. Для блокади потрібні кораблі, саме та кількість, як дозволить здійснювати відповідні дії.

"Казати зараз про прорив якоїсь блокади, я б не став", – додав він.

Порти Ізмаїлу та дунайські порти працюють у штатному режимі. До берегової зони російські військові кораблі бояться підходити, оскільки бояться атаки з боку українських військ.

Нагадаємо, 31 липня портал "Мілітарний" повідомив, що ізраїльський корабель першим прорвав морську блокаду України. Попри погрози з боку РФ, Ams1 входить до української галузі Дунаю. Цей корабель став першим, який прорвав морську блокаду ЗС РФ після бомбардування порту Рені 25 липня. За інформацією журналістів, судно розпочало свій шлях з ізраїльського порту Ашдод і відкрито вказало пункт призначення як Україна. Надалі судно перетнуло Чорне море прямим курсом.