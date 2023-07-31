Попри погрози РФ: ізраїльський корабель першим прорвав морську блокаду України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, судно Ams1 розпочало свій шлях з ізраїльського порту Ашдод і відкрито вказало пункт призначення як Україна.

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Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду російських військ у Чорному морі. Попри погрози з боку РФ, Ams1 входить до української галузі Дунаю. Цей корабель став першим, який прорвав морську блокаду ЗС РФ після бомбардування порту Рені 25 липня. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Корабель Ams1 відкрито вказав пункт призначення як Україна

За інформацією журналістів, судно розпочало свій шлях з ізраїльського порту Ашдод і відкрито вказало пункт призначення як Україна. Надалі судно перетнуло Чорне море прямим курсом.

Судно почало свій шлях з порту Ашдод

Повідомляється, що й інші кораблі — Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, походження яких зазначено як Греція та Туреччина/Грузія, — наслідують ізраїльське судно і збираються стати на якірну стоянку на Дунаї.

Їхню безпеку забезпечує американський протичовновий літак P8 Poseidon, який дозаправляється у повітряному просторі Румунії.

Додаткову інформацію щодо пересування кораблів забезпечує розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Американський протичовновий літак P8 Poseidon та розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4 у Чорному морі

Українське зерно — з Адріатики

Україна домовилася з Хорватією про те, щоб використати хорватські порти на Дунаї для експорту українського зерна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, провівши зустріч зі своїм колегою із Загреба Горданом Грліч Радманом.

За словами Кулеби, є домовленості щодо використання хорватських портів на Дунаї для транспортування українського зерна через Адріатичне море.

Нагадаємо, що в Євросоюзі не знають, як скоротити вартість постачання зерна з України. Зазначається, що кошти можуть з'явитися тільки після перегляду поточного бюджету. На це підуть місяці, а осінній урожай кукурудзи скоро.

Також повідомлялося, що РФ накопичує сили для нових ударів по півдні України.