"Рівень загрози дуже високий": у ЗСУ попередили про можливий обстріл ракетами "Калібр"

За даними ОК "Південь", залп може становити 12 ракет. ЗС РФ вивели підводний та надводний ракетоносії у Чорне море.

Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Про це 2 серпня повідомила у соцмережах пресслужба оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

В ОК "Південь" розповіли, що ворог вивів на бойове чергування підводний та надводний ракетоносії. Загальний залп може становити 12 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні й свідомі", — йдеться у публікації.

В командуванні закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття.

"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", — підкреслили в ОК "Південь".

Нагадаємо, за оцінкою моніторингової групи War monitor протягом десяти діб липня ЗС РФ запустили по Україні 54 крилаті ракети "Калібр". Приблизно 73% з них вдалося знищити силам ППО. Загалом у липні російські війська атакували українські міста 150 ракетами різних типів.

2 серпня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор проінформував, що ЗС РФ наступають на селище Білогорівка у Луганській області. Окрім того, населений пункт піддається постійним обстрілам. Проте голова обладміністрації завірив, що ЗСУ зберігають контроль над позиціями.

Військовий аналітик полковник Петро Черник пояснив, чому Росія атакує ракетами українські порти. З його слів, країна-агресорка хоче змусити Захід розпочати переговори щодо постачання зерна через Чорне море.