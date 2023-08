НАТО завершило навчання ВМС зі "складними" імітованими мінними полями в морі, – ЗМІ

До тренувань залучили турецькі кораблі TCG Erdek і TCG Gokceada та італійські ITS Stromboli, ITS Viareggio та ITS Carabiniere. Британський HMS Duncan і американський USS Ramage також пройшли навчання.

Військові кораблі НАТО в Середземному морі завершили навчання з проходження "складних" імітаційних мінних полів. Про це 2 серпня інформує Newsweek.

Тренування відбулися на тлі блокади Росією Чорного моря після виходу із зернової угоди. У повідомленні видання йдеться про те, що Захід тисне на Росію, щоб вона припинила блокаду Чорного моря.

Об’єднане військово-морське командування НАТО підтвердило, що сім військових кораблів чотирьох країн НАТО — Італії, Туреччини, Великобританії та США — брали участь у навчаннях. Це були фрегати, есмінці та мінні мисливці. Під час навчань мінні мисливці визначали та розчищали шлях крізь міни, тоді як інші кораблі захищалися від симуляції повітряних, ракетних і надводних атак.

Кораблі діяли у складі Постійної морської групи НАТО 2 (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО 2 (SNMCMG2). Залученими були й турецькі кораблі TCG Erdek і TCG Gokceada. Долучилися до тренувань італійські ITS Stromboli, ITS Viareggio та ITS Carabiniere, а також британський HMS Duncan і американський USS Ramage.

Відповідь Росії на навчання НАТО

РФ 2 серпня розпочала військові навчання в Балтійському морі. За даними Міноборони РФ, у навчаннях "Океанський щит — 2023" задіяно понад 30 бойових кораблів і катерів, а також 20 суден, 30 літальних апаратів морської авіації і повітряно-космічних сил Росії. У відомстві російських загарбників наголосили на тому, що проводитимуться тренування із захисту морських комунікацій, перевезення військ і військового вантажу, а також забезпечення оборони морського узбережжя. Загалом планують провести понад 200 бойових вправ, включно з практичним застосуванням зброї.

Нагадаємо, 27 липня у ЗСУ повідомили, що Росія готується до блокади Чорного моря. Окупанти, як попередили в Оперативному командуванні "Південь", провели спеціальні навчання та готують корабельне угруповання, яке можуть залучити до блокади акваторії моря.