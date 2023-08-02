"Був мужнім, рішучим": на фронті загинув майстер-сержант 68-ї бригади ЗСУ Антон Усовський

У 68-й ОЄБр зазначили, що Антон Усовський був мужнім, рішучим, людяним. Він вирізнявся високим професіоналізмом, був взірцем для всього сержантського складу.

Під час виконання службових обов'язків загинув майстер-сержант 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Антон Усовський. Про це 2 серпня повідомили у пресслужбі бригади у Facebook.

"З невимовним сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків загинув головний сержант бригади, майстер-сержант Антон Усовський", — ідеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що Антон був мужнім, рішучим, людяним. Він вирізнявся високим професіоналізмом, був взірцем для всього сержантського складу бригади.

"Щирі слова співчуття та скорботи рідним і близьким нашого полеглого побратима", — зазначили в бригаді.

Зазначається, що церемонія відспівування та прощання з Антоном відбудеться 5 серпня о 12.00 у Михайлівському соборі міста Києва.

Нагадаємо, що 1 серпня стало відомо, що в бою з окупантами загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко. У пресслужбі НАЗК зазначили, що Юлія з перших місяців війни приєдналася до ЗСУ для боротьби з росіянами. Вона загинула в одній із найгарячіших точок фронту на сході України.

Нагадаємо, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Він входив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі.

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", — сказав режисер Олег Сенцов.