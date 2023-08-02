"Прогризаємо оборонні порядки росіян": у ЗСУ розповіли, де може відбутися ключова битва для України

Доля війни, яка вже прийняла ресурсний характер, вирішується не на Донецькому напрямку вважає капітан ЗСУ Валерій Прозапас.

Сили оборони продавлюють оборонні порядки ворога на південному фронті, але попри все у Росії ще багато ресурсів. Про це в коментарі телеканалу "Еспресо" сказав капітан ЗСУ Валерій Прозапас.

На його думку, доля війни проти Росії вирішується не на Донецькому напрямку.

"Ключова битва може бути на південному фронті — це Запорізька й Херсонська області, можливо ще західна частина Донеччини. Там концентруються основні зусилля ЗСУ. Понад 2 місяці там точаться запеклі бої, і там ми маємо найбільші проміжні успіхи. Тому що ми прогризаємо оборонні порядки росіян, намагаючись знайти ворожі слабкі місця", — сказав Валерій

Капітан ЗСУ також додав, що можливо ці слабкі місця вже знайдені, а от війна, на жаль, вже прийняла ресурсний характер.

"Ми маємо передавити й перемолоти військову машину агресора. Досвід у ЗСУ вже достатній, але не треба забувати, що армія РФ ще має серйозні ресурси", — наголосив Прозапас.

Нагадаємо, що елітні десантники ЗС РФ не хочуть іти на передову, бо вважають, що це нижче їхньої гідності. Вони заявляють, що туди має йти "гарматне м'ясо".

Раніше повідомлялося, що комбриг "Сталевого кордону" розповів про ситуацію на Лиманському фронті. Ворог намагається просуватися на Куп'янському та Лиманському напрямках, але через вдалі дії ЗСУ зазнає великих втрат.