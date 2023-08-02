Допоможуть з освітою та роботою: в Україні відкрилися Центри ветеранського розвитку

За словами заступниці міністра у справах ветеранів Світлани Кашенець, центри допомагатимуть ветеранам зв'язуватися з роботодавцями.

У Львові, Вінниці, Дніпрі та Миколаєві було відкрито Центри ветеранського розвитку на базах провідних вищих навчальних закладів. Про це заявила заступниця міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець, сказано на сайті відомства.

Повідомляється, що ці центри допомагатимуть ветеранам зв'язуватися з роботодавцями. Також у центрах ветерани та їхні сім'ї зможуть розвивати свої професійні навички, проходити перекваліфікацію. Уже розроблено відповідні освітні модулі.

"Там також працюватимуть наші помічники, які орієнтуватимуть колег із профадаптації в регіонах. Тут дуже важливо розуміти, які потреби в працевлаштуванні є в громадах, де проживають ветерани", — заявила Кашенець.

За її словами, роботодавці мають бути відповідальними та готуватися до того, що з фронту повернеться велика кількість людей, яким потрібна буде робота. Уже зараз до Міністерства звертаються представники підприємств щодо проведення відповідних тренінгів.

Крім того, Кашенець нагадала, що Міністерство реалізує свій пілотний проєкт із впровадження в Україні помічника ветерана. І одним із ключових завдань помічника буде сприяння та супровід ветерана у працевлаштуванні, інформуванні про освітні програми, перенавчанні або перекваліфікації.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що в Україні з'явиться нова професія — помічник ветерана. Гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів України Світлана Березіна розповіла, що сьогодні середній вік українських ветеранів — 35 років, тому в міністерстві розраховують на такий самий вік помічників.