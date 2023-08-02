Росіяни перетворюють школи Маріуполя на "тюрми суворого режиму" — Андрющенко (відео)

З вересня у школу можна буде потрапити через єдиний вхід та за пропуском, а покинути її буде неможливо до закінчення занять, батькам прохід на територію навчального закладу взагалі заборонено.

До нового навчального року в тимчасово захопленому Маріуполі окупаційна влада планує обнести металевими парканами усі навчальні заклади міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перший експерементально-тестовий варіант вже готовий. Школа №65 вже обнесена металевим парканом. Повністю. Суто "тюрьма народов". До такого навіть СРСР не дійшло. Російська неоімперія пішла далі — до самого дна", — наголосив він.

За словами Андрющенка, все, що роблять в Маріуполі росіяни, перетворюється або на руїни або на табір. Радник міського голови також повідомив, що окупаційна влада планує з вересня ввести суворий дрес-код у школах.

"Для вчителів — жінок. Заборонено фарбувати волосся, використовувати косметику, одягатись лише у класичний одяг. Зачіска коротка, але не "ежик". Для довгого волосся — хвіст, або гуля", — розповів він.

Разом з цим для чоловіків також окупанти затвердили певні правила, їм варто бути чисто вибритими та бути одягнутими у класичний костюм та краватку.

"Якщо чесно, це так тригерить і примушує згадувати ОШ#7 в Маріуполі Жданові. Та нескінченно довгі тижні покарань за порушення дрес-коду учнем … Але, то були 80-ти. Тепер, 21 сторіччя, але Маріуполь хтось відштовхнув назад в середньовіччя", — наголосив Андрющенко.

Раніше, Фокус писав, що 1 серпня в Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях ворог почав розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Крім цього, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав тим громадянам, діти яких не пішли до школи.

Нагадаємо, що 2 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарню №2 інтенсивної терапії росіяни вивантажили вісім автобусів важкопоранених окупантів із Запорізької області.