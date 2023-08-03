"Нам ніхто дедлайни ставити не може": Данілов пояснив, що заважає ЗСУ активно просуватися

За словами Данілова, російські окупанти підготувалися до контрнаступу ЗСУ і замінували території. Бійцям Сил оборони приходиться все це розміновувати фактично вручну.

У контрнаступі ЗСУ немає жодних графіків та термінів і попри повідомлення в західних ЗМІ про незадоволення партнерів щодо його повільності, ніхто не ставив Україні жодних дедлайнів. Про це розповів 2 серпня в інтерв'ю в ефірі телемарафону секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Нам ніхто дедлайни крім нас самих ставити не може. Це — перше. По-друге, жодного графіка не існує. По-третє, коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна. На жаль, так сталося, що була перегріта ситуація щодо подій, які відбуваються на фронті. Я не використовую слово "контрнаступ". Є військові дії, вони складні і залежать від багатьох факторів Сьогодні наші хлопці і дівчата, які виконують свої завдання на лінії фронту, вони виконують його на відмінно в тих умовах, які на сьогоднішній день є", — сказав Олексій Данілов.

Він зазначив, що на війні не може бути жодного дедлайну, а Україна працює за системою НАТО, де командири на місцях вирішують, в який спосіб йому діяти на тому чи іншому напрямку.

"Головне завдання для нас — це збереження життя наших людей. Ворог дуже потужно підготувався. Величезна територія замінована. Кількість мін, що знаходяться на території, яку потрібно подолати нашим військовим, просто божевільна. У середньому 3-4-5 мін знаходиться на одному квадратному метрі. Складна і важка робота для того, щоб все це прибрати, щоб після того можна було рухатися нашим військовим. Якщо раніше були сподівання, що все це можна зробити завдяки техніці, яка була надана партнерами, то сьогодні дуже багато ділянок фронту наші підрозділи пішки вночі роблять дуже важку складну роботу", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов подякував Польщі за підтримку з перших днів війни. На думку секретаря РНБО, напруження внаслідок бойових дій викликало емоції, але в українсько-польській родині без сторонньої допомоги зможуть владнати будь-які непорозуміння.

Раніше повідомлялося, що представник Міноборони США генерал Пет Райдер зазначив, що на Сили оборони України чекає важка боротьба, але для цього вони володіють значним бойовим потенціалом.