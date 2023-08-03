ЗСУ перестали використовувати тактику США в рамках свого контрнаступу, – NYT

Як зазначають журналісти, в адміністрації Байдена розраховували, що українські бригади, навчені на Заході, продемонструють перевагу американського способу ведення війни над російським.

Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб вимотати російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності. Про це пише The New York Times 2 серпня, посилаючись на дані офіційних осіб США та аналітиків.

"Сам контрнаступ не провалився, він затягнеться на кілька місяців до осені", — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

За даними ЗМІ, в адміністрації президента США Джо Байдена розраховували, що дев'ять українських бригад, навчених у західних країнах, продемонструють, що американський спосіб ведення війни перевершує російський.

Повідомляють, що американці робили акцент у навчанні на вміння старших солдатів швидко ухвалювати рішення на полі бою і застосовувати загальновійськову тактику — синхронізовані атаки піхоти, танків і артилерії.

Як зазначають журналісти, більша частина навчань передбачала навчання українських військовослужбовців тому, як переходити в наступ, а не залишатися в обороні. При цьому українські військові під час контрнаступу натрапили на укріплену оборону ЗС РФ і мінні поля.

На думку деяких військових експертів, Україна цілком може повернутися до "американського способу" ведення війни, якщо ЗСУ прорвуть російську оборону.

Нагадаємо, 26 липня в NYT повідомили, з посиланням на двох представників Пентагону, що контрнаступ Сил оборони України переходить в основну фазу, а українські сили розпочали "головний удар" на південному сході країни.

Аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Африк також зазначив у своїй статті від 31 липня, що на заваді успішному просуванню Сил оборони України стоїть повільна реакція західних партнерів на прохання Києва надати необхідну зброю.