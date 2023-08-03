"Викличе паніку": у РФ намагаються обмежити висвітлення ударів по Криму, — ISW

Як зазначають американські аналітики, тема вибухів на окупованому півострові в провоєнному інформаційному просторі Росії є "явно невралгічною точкою".

Публікації про удари по тимчасово окупованому Кримському півострову створюють напруженість у російському інформаційному просторі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 серпня.

На думку аналітиків, Кремль чутливий до інформації про вибухи в Криму. На це вказує конфлікт у військовій спільноті РФ, причиною якого стала публікація наслідків вибухів на півострові.

Зокрема, йдеться про російського воєнкора, який розкритикував інших провоєнних блогерів РФ за розміщення кадрів із Чонгарського мосту та з-під Севастополя, назвавши їх "провокаційними публікаціями".

Як зазначають автори звіту, багато коментаторів, зокрема російські воєнкори, стали на бік тих, хто зазнає нападок за публікацію наслідків ударів по Криму. Один із блогерів заявив, що суть проблеми полягає в тому, що ці зображення взяті з українських Telegram-каналів.

Ще один провоєнний блогер РФ стверджує, що суперечка про розміщення зображень із Криму стала настільки напруженою, що привернула увагу глави окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова та управління ФСБ.

"Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі", — зазначили в ISW.

Аналітики вважають, що мовчання воєнкорів після удару по Чонгарському мосту може свідчити про те, що в Кремлі дали їм вказівку не коментувати цю подію, оскільки висвітлення подій у Криму створило "значну напруженість" в інформаційному просторі РФ.

"Російська влада, зокрема кримська окупаційна адміністрація, кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їхні наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація спричинить паніку серед населення", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за даними від 2 серпня, за останні сім місяців територію Росії та окупований Крим безпілотники різного типу атакували понад 120 разів. Найчастіше під прицілом опинялися Брянська і Бєлгородська області РФ.

Раніше, 1 серпня, у ГУР повідомили, що в тимчасово окупованому Криму наростає опір з боку цивільного населення, а застосування так званих "коктейлів молотова" проти військових об'єктів набули систематичного характеру.