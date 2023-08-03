Мобілізація в Україні: кому з чоловіків у серпні доведеться відвідати ТЦК

В Україні насамперед забиратимуть до армії здорових військовозобов'язаних, які мають бойовий досвід та проходили службу у Збройних силах України.

Адвокат Ростислав Кравець вважає, що найближчим часом принципи мобілізації в Україні не зміняться. Проте з кожним днем мобілізаційні заходи переходить будь-які розумні межі, у результаті чого відбувається зростання соціальної напруженості. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

"По всій країні відбувається "дика" мобілізація, коли осіб хапають на вулицях навіть із залученням поліції, хоча адміністративне затримання повинне відбуватися суворо у відповідності до вимог Кодексу України про адміністративне правопорушення та Кримінально-процесуального кодексу. Повинні складатися протоколи і надаватися безоплатні адвокати", — сказав Ростислав Кравець.

З його слів, мобілізація з кожним днем все більше переходить будь-які межі, зокрема, у спілкуванні з військовозобов'язаними, проходженні військово-лікарських комісій (ВЛК), коли "інвалідів намагаються зробити повністю здоровими".

Кравець зазначив, що в законодавчому полі нічого не змінилося, навіть поправки, які були внесені завдяки народній депутатці від "Слуги народу" Мар’яні Безуглій, нічого не вирішують. Адже осіб, які повинні піклуватися про батьків чи дружин з інвалідністю, може встановити лише суд, або якщо цій особі потрібна матеріальна допомога. Зокрема, нові поправки не були внесені до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Навіть якщо особа пішла і її мобілізували, то вона одразу подає відповідний рапорт, і військова частина зобов’язана її звільнити й демобілізувати. Для чого це робиться — незрозуміло. Я розумію, що може бути нестача певного фахового досвіду, можливостей і розуміння державотворення. На сьогодні принципових змін не відбулося", — пояснив він.

На його думку, "дика" мобілізація завершиться, коли почнуть призивати депутатів.

Адвокат розповів, що в першу чергу почнуть мобілізувати людей, які є здоровими, мають бойовий досвід та проходили службу в ЗСУ. Натомість адвокату важко спрогнозувати, кого можуть мобілізувати з інших спеціальностей, адже економіка країна повинна продовжувати працювати. Тоді як нині багато галузей економіки почали відчувати нестачу робітників через те, що велику кількість працівників мобілізували.

"Я вважаю, що до цього треба підійти системно й розібратися, оскільки ми можемо повністю втратити економіку України", — додав Ростислав Кравець.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила мобілізації. Речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея розповіла, які три види повісток можуть отримати військовозобов'язані чоловіки в серпні.

1 серпня Фокус розповідав, яких чоловіків під час мобілізації можуть відправити на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду. Зокрема, мобілізувати можуть кожного — як придатного, так і обмежено придатного за станом здоров'я.