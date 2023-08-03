Сотні солдатів і понад десять одиниць техніки: у ЗСУ показали ударну міць "Гіацинта" (відео)

За словами бійців 47-ї ОМБР, радянська гармата показує ефективність у бою і завдає відчутної шкоди російським окупантам.

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ продемонстрували міць 152-мм гармати 2С5 "Гіацинт-С'', яка впродовж місяця знищила сотні окупантів і понад десять одиниць військової техніки. Відео 3 серпня опублікували на Facebook-сторінці 47-ї ОМБр.

Українські артилеристи повідомили, що успішно застосували гармату радянського виробництва "Гіацинт", щоб знешкодити безліч ворожих опорних пунктів, а також знищити російську військову техніку.

"Лише за місяць ця потужна установка придушила велику кількість ворожих взводних опорних пунктів, знищила два ПТУРи, МТЛБ, близько десяти одиниць броньованої техніки, три вантажівки..." — ідеться в повідомленні.

Крім військової техніки українські захисники знищили сотні російських окупантів протягом останнього місяця.

Нагадаємо, 1 серпня бійці 67-1 бригади показали бойову роботу 85-мм гармати Д-44, яку вони встановили на тягач МТ-ЛБ.

Раніше, 31 липня, українські захисники продемонстрували роботу американської гаубиці M119A3 на фронті. Гармата відрізняється високою точністю, її застосували під Бахмутом.

Також нагадаємо, 30 червня в Міноборони України показали роботу британської буксированої гаубиці L119.