"Можуть влаштовувати провокації": польський генерал пояснив присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі

"Вагнерівці" можуть проникати на територію Польщі, але це не та агресія, якої слід побоюватися офіційній Варшаві.

Генерал у відставці Станіслав Козей, колишній очільник Бюро національної безпеки Польщі, вважає, що найманців ПВК "Вагнер" у Республіці Білорусь насамперед використовують для того, щоб залякати й відбити охоту підтримувати Україну, повідомляє Rmf24.

"Вони не являють собою жодної військової сили, здатної до агресії на території НАТО. По-перше, у них немає навіть важкої техніки, тому що її конфіскувало Міноборони Росії. Вони тут тільки з легкою зброєю. Однак у руках росіян вони є чудовим інструментом інформаційного тиску, шантажу і залякування", — заявив генерал Козей.

На його думку, найманці ПВК "Вагнер" можуть влаштовувати провокації і проникати на територію Польщі, але це не агресія, якої слід побоюватися. Генерал пропонує посилити польську оборонну систему і обмежити дезінформацію.

"У зв'язку з цим типом дій ми маємо організувати нашу систему захисту. Необхідно надавати людям достовірну інформацію, тобто які загрози насправді створюють для нас вагнерівці, а не викривати перебільшені загрози, пов'язані з агресією і війною", — заявив колишній глава Бюро національної безпеки Польщі.

Нагадаємо, ПВК "Вагнер" продовжує вербувати росіян на війну в Україні. За даними журналістів, жителів РФ рекрутують до лав "Вагнера" через пункти в Омську і Новосибірську. Найманців також відправляють в Україну через пов'язану з "Газпромом" ПВК "Редут".

Крім цього, 1 серпня військові аналітики з ISW розповіли про те, як Лукашенко використовує ПВК "Вагнер". Російські найманці потрібні білоруському авторитарному лідеру для створення нового типу воєнізованого формування, якого раніше в РБ не існувало.