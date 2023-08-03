Населення більше не боїться: у Криму окупанти посилили тиск на місцевих (відео)

За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, каральні відомства окупантів збільшили "спецзаходи" проти населення, щоб зупинити їхні очікування щодо звільнення Криму.

Останніми місяцями ситуація в тимчасово окупованому Криму стала нестійкою через часті вибухи та "прильоти". Ці події сильно вплинули на стосунки між населенням і російськими окупантами, адже жителі півострова більше не відчувають страху перед ними і сподіваються на звільнення Криму. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону.

За словами Чубарова, представника кримськотатарського народу і громадського діяча, ситуація на півострові Крим за останні два тижні залишалася напруженою і небезпечною. Він зазначає, що відбувалися часті вибухи і "прильоти".

Однак, Чубаров також зазначає, що попри посилення репресій з боку окупаційної влади, населення Криму не припиняє свого прагнення до свободи та незалежності. Люди перестали боятися і підкорятися окупантам, а натомість почали сподіватися на звільнення півострова і можливість відновлення його статусу як частини України.

"По-перше, каральні структури окупантів збільшили "спецзаходи" проти населення, щоб зупинити їхні очікування щодо звільнення Криму. Проводяться масові рейди, забирають телефони, збирають дані про людей. Це тому, що вони бачать, що населення перестало їх боятися. А такими методами вони намагаються знову взяти ситуацію під контроль", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що за даними від 2 серпня, за останні сім місяців територію Росії та окупований Крим безпілотники різного типу атакували понад 120 разів. Найчастіше під прицілом опинялися Брянська і Бєлгородська області РФ.

Раніше, 1 серпня, у ГУР повідомили, що в тимчасово окупованому Криму наростає опір з боку цивільного населення, а застосування так званих "коктейлів молотова" проти військових об'єктів набули систематичного характеру.