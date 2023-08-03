"Просунулися углиб оборони на 650 метрів": у МВС розповіли про успіхи НГУ на фронті

Підрозділи Нацгвардії продовжують виконувати свої бойові завдання на Мелітопольському, Маріїнському, Бердянському, Куп'янському, Херсонському напрямках та в прикордонних районах Сумської області.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про успіхи Національної гвардії України (НГУ) на фронті. Зокрема, підрозділи однієї з бригад змогли просунутися на близько 650 метрів углиб оборони противника та на півтора кілометра вздовж фронту. Також вони змогли закріпитися на зайнятих позиціях на Мелітопольському напрямку. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку", — сказав Ігор Клименко.

З його слів, на Мелітопольському напрямку нацгвардійці продовжили наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони, тоді як на Маріїнському та Бердянському напрямках НГУ та визначені сили утримують рубежі оборони.

Клименко зазначив, що українські бійці також надійно утримують займані рубежі на Куп'янському напрямку, тоді як введення аеророзвідки продовжують підрозділи спеціального призначення.

Своєю чергою у прикордонних районах Сумської області бійці НГУ здійснюють заходи для завчасного викриття намірів ворожих ДРГ, а на Херсонському напрямку — виконують заходи з гуманітарного розмінування та стабілізаційні дії.

Нагадаємо, 27 липня Фокус писав про те, як на Сіверському напрямку бійці Нацгвардії зупинили спробу прориву ворога та знищили ворожі танки Т-90М "Прорив". Тоді як 25 липня стало відомо, що бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворога та їхню техніку на південному напрямку. Зокрема, відео їхньої роботи опублікував спікер обласної ОВА Сергій Братчук.