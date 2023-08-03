Дрони чи НЛО: льотчики США спостерігали "дивні речі" на військових полігонах в Аризоні (відео)

У закритих зонах над територіями військових баз у небі зустрічалися, ймовірно, безпілотники, які летіли на висоті та зі швидкістю, нехарактерних для такого типу безпілотної авіації.

Із січня 2020 року американські льотчики, які здійснювали польоти в районі полігонів в Аризоні, стали свідками дивних явищ. В один час вони зустрічали невеликі непізнані об'єкти, іноді у вигляді рою, що складається з восьми груп, в інший — апарати, що летять на висоті 11 км зі швидкістю 900 км на годину. Ще один безпілотник врізався в козирок літака F-16 Viper, заподіявши йому пошкодження. Про характер подібних зустрічей йдеться в матеріалі The War Zone.

Автори публікації пишуть, що ці події описані у звітах Федерального управління цивільної авіації (FAA), складених приблизно за три роки. Загалом дані свідчать про те, що в ці заборонені зони з жахливою регулярністю вторгаються ті, кого часто класифікують як безпілотники або виглядають, як БПЛА. Однак багато хто з них насправді є непізнаними об'єктами.

До рук оглядачів потрапила частина таких звітів, у яких ідеться про незвичайні повітряні зіткнення на південному заході Аризони.

Повідомляється, що в Аризоні розташовано кілька військових баз, зокрема велика випробувальна авіабаза морської піхоти, на якій базуються кілька ескадрилій F-35, а також підрозділи, що літають на інших літаках. У штаті Аризона є низка великих полігонів з обмеженим повітряним простором — значна частина кордону Аризони з Мексикою проходить під цими полігонами.

Карта, що показує позначений обмежений повітряний простір, який використовується для військової підготовки в Аризоні

Карта південно-західної Аризони, на якій також показано різні зони спеціального повітряного простору

З чим стикалися льотчики

За даними FAA, за останні три роки в цьому районі США сталася ціла низка зіткнень військових літаків із групами літальних апаратів, про які кажуть, що вони летять разом. Так, 29 березня 2021 року два льотчики, які керували літаками F-35 в околицях Бакі, штат Арізона, повідомили про "3-4 безпілотних літальних апаратів, що перебувають праворуч від них на висоті 17 000 футів (5180 м)".

22 квітня 2022 року інший льотчик F-35 повідомив про "8 сріблястих БПЛА на висоті від 16 000 до 20 000 футів (до 6000 м)" в околицях Глендейла, штат Аризона.

Винищувачі в небі над південно-західною Аризоною також стикаються з безпілотниками з незвичайними характеристиками, причому іноді на значно більших висотах, ніж ті, на яких можуть працювати типові споживчі типи. 25 березня 2021 року льотчики пари F-35, які здійснювали політ у районі міста Каса-Гранде, штат Аризона, "повідомили про великий білий БПЛА... на висоті 24 000 футів (7315 м)".

"Об'єкт, який здавався нерухомим, був описаний як невеликий літак GA (авіація загального призначення) або дуже великий БПЛА", — йдеться в одному із записів у журналі FAA.

Ще під час опису одного випадку йшлося про те, що льотчику F-35 довелося зробити різкий маневр, щоб ухилитися від зіткнення з подібними об'єктами.

19 січня вже 2023 року винищувач F-16 Viper невідомого підрозділу, фактично зіткнувся в повітрі з "оранжево-білим БПЛА". У записі FAA йдеться про те, що безпілотник врізався в ліхтар винищувача, але ступінь ушкоджень від самого початку був незрозумілим.

Також наголошується, що всі об'єкти були виявлені радарами, а також у деяких випадках було встановлено зоровий контакт.

Наприкінці оглядачі зазначають, що, можливо, йдеться про якісь розвідувальні операції, і якщо так, то зростаюче число тривожних і потенційно небезпечних сутичок із дронами вочевидь становлять дуже реальну небезпеку для безпеки США.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці зняли на відео щось схоже на величезне "дископодібне" НЛО, що зависло над містом. На кадрах було видно, як дивний об'єкт ширяє в небі, оточений світловим ореолом.