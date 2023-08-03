BAE Systems будує завод в Україні: Times розрили деталі співпраці

Виконавчий директор Чарльз Вудберн заявив, що вони пишаються тим, що побудують підприємство на теренах України.

У травні президент України Володимир Зеленський заявив, що ведуться переговори з "потужною британською оборонною компанією щодо будівництва заводу на українській території. BAE Systems продовжує роботу в цьому напрямку. Про це повідомляє The Times.

Зеленський заявляв, що в Україну зайде масштабний гравець, який допоможе в майбутньому для забезпечення безпеки в усьому регіоні та української держави зокрема. За його словами, мова йшла про широкий спектр озброєнь: від танків до артилерії.

Виконавчий директор BAE Чарльз Вудберн заявив, що новий обʼєкт на території України буде призначений для зміцнення оборонних можливостей країни та Європи. Україна вже має потужну виробничу базу, але вона була зосереджена на радянських стандартах. Тепер Київ шукає можливостей для озброєнь за стандартами НАТО.

"Ми неймовірно пишаємося роботою, яку ми робимо, щоб допомогти українському народу, а також неймовірною хоробрістю та стійкістю чоловіків і жінок в Україні. Сумно, що сучасна війна непередбачувана за своєю природою, і важко знати, скільки часу це займе. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна перемагала, і ми хочемо надати якомога більше підтримки", — заявив Вудберн.

Також він додав, що підтримка України з боку компанії переконує інвесторів переоцінити оборонний сектор. Вони визнали про необхідність забезпечити безпеку громадян в Україні.

Вудбер додав, що наразі BAE Systems має більше замовлень, ніж очікувалось раніше. Але наразі Україна серед них має невеликий відсоток.

Нагадаємо, 2 серпня BAE Systems повідомила про рекордні замовлення, бо через війну в Україну різко зріз попит на озброєння.

30 травня Володимир Зеленський заявив, що в Україні побудують завод BAE Systems.