"Черевики-павуки": ЗСУ використовують спеціальне взуття, щоб мінімізувати травми (фото)

На опублікованих кадрах сапери 128-ї окремої бригади ТрО беруть участь у підготовці з використанням взуття, низ якого нагадує лапи павуків. Ця система захисту запобігає або мінімізує травми ніг.

Попри чутки про мирні переговори, поки що немає ознак швидкого завершення війни в Україні, і Сили оборони продовжують готуватися до нових бойових зіткнень. Про це повідомляє Sky News.

"Черевики-павуки" саперів із ЗСУ "Черевики-павуки" саперів із ЗСУ Фото: Sky News

На нових кадрах сапери 128-ї окремої бригади територіальної оборони беруть участь у підготовці з використанням "черевиків-павуків" — захисної системи, що запобігає або мінімізує травми ніг.

"Черевики-павуки" саперів із ЗСУ

Нагадаємо, що 3 серпня стало відомо, що на Таврійському напрямку дислоковано близько 150 тисяч росіян. Представник угруповання військ "Таврія" розповів про те, що ЗСУ не вистачає авіації та систем ППО для активного просування. При цьому росіяни постійно поповнюють свої резерви на окупованих територіях.

Військам РФ стає дедалі складніше забезпечувати підрозділи озброєнням і технікою в міру того, як склади з боєприпасами продовжують знищувати. За минулу добу знищено ще 6 складів.

Також повідомлялося, що частина "вагнерівців" розташувалася поблизу кордону з Литвою. Президент Литви Гітанас Науседа припустив, що чисельність сил найманців Євгена Пригожина на території Білорусі може зрости до 10 тисяч. Литовський лідер застеріг від зневажливого ставлення до появи ПВК "Вагнер" біля кордону Литви та Польщі.