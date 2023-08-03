Російські пілоти-курсанти "тренуються" на громадах Сумщини і влучають по своїх, — ЦНС

Курсанти російських льотних училищ практикують стрільби з вертольотів некерованими ракетами по Україні, розповіли у підпіллі.

Російські окупанти через нестачу пілотів заходилися збирати курсантів військових училищ в Росії. Майбутні пілоти навчаються військової справи, обстрілюючи територію прикордонної Сумської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог відчуває почав відчувати нестачу пілотів й тому почав залучати до цього молодих курсантів. Так, від серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни-агресорки", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС відмічають, що російські окупанти залучають молодь до війни проти України і змушують її тренуватись на мирному населенні, навмисно надаючи їм некеровані ракети.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили 6 складів російських окупантів. Ворог й надалі намагається атакувати на Авдіївському напрямку. Натомість українські захисники просуваються у напрямку Мелітополя та Бердянська.

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