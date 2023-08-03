"Пліч-о-пліч": у Казахстані вербують "добровольців" для війни проти України, — ЗМІ

"Новобранцям" пропонують підписати контракт із російською армією в Сахалінській області на Далекому Сході Росії та отримати негайну винагороду в розмірі 5,3 тис. доларів.

Користувачі інтернету в Казахстані почали стикатися з рекламою, що пропонує їм вступити до лав російської армії за винагороду, повідомляє Sky News.

На рекламному банері зображені прапори Росії та Казахстану та гасло "пліч-о-пліч". Агітатори обіцяють одноразову виплату в розмірі 495 000 російських рублів (близько 5 300 тис. доларів) тим, хто підпише контракт із російськими військовими, а також щомісячну зарплату в розмірі не менше 190 000 рублів (2066 доларів), а також додаткові пільги.

Оголошення ведуть на вебсайт, який пропонує потенційним новобранцям можливість приєднатися до російської армії в Сахалінській області на Далекому Сході Росії. На сайті зазначено, що його власником є Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області, яке належить місцевому уряду і своєю місією заявляє допомогу в працевлаштуванні.

Казахстан — колишня радянська республіка, що межує з Росією, де проживають понад три мільйони етнічних росіян. Країна традиційно була одним із найближчих союзників Росії, але не підтримала війну проти України. Участь у військових конфліктах за кордоном за плату є незаконною відповідно до казахстанського законодавства.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що армія РФ отримала партію модернізованих МіГ-31. У РФ заявили, що літаки пройшли ремонт і модернізацію, яка нібито розширила їхні можливості. Однак у Повітряних силах України сумніваються, що вони отримали нові можливості.

Також, ми писали про те, що росіяни та кримчани масово підпалюють військкомати. Військкомати останнім часом горіли в Санкт-Петербурзі та Можайську, а в Підмосков'ї в будівлю кинули вибухівку.