Армія РФ отримала партію модернізованих МіГ-31: у Повітряних силах відреагували

У РФ заявили, що літаки пройшли ремонт та модернізацію, яка нібито розширила їхні можливості. Проте у Повітряних силах сумніваються, що вони набули нових можливостей.

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Російській армії передали партію відремонтованих та модернізованих літаків МіГ-31. Проте на думку речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната, мова йде не про модернізацію, а про кількість. Про це він сказав у коментарі для LIGA.net.

Нижньогородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міністерству оборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31. Заявляється, що вони зберегли свої характеристики й додатково отримали ширші можливості. Які самі розширені можливості отримав літак не уточнюється, але стверджується, що модернізація є "однією з основних компетенцій та найважливішим напрямком діяльності підприємства". Разом з тим пропагандисти додали, що літак "не має аналогів у світі".

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Причина українських тривог. Що відомо про російські винищувачі МіГ-31 та МіГ-31К

Юрій Ігнат заявив, що навряд літаки пройшли якусь модернізацію. За його словами, скоріше мова йде про те, що окупанти збільшили кількість самих літаків. І цей факт може бути "неприємним".

Додамо, що саме через зліт МіГ-31 в Україні часто лунає тривога. Деякі літаки є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", які важко збивати.

Нагадаємо, 4 липня в районі Камчатки зазнав аварії російський винищувач МіГ-31, екіпаж зміг врятуватися.

26 квітня росЗМІ також писали, що у Мурманській області РФ розбився винищувач МіГ-31.