У Румунії впав дрон ЗС РФ: моряки бояться заходити в порти України після атаки Ізмаїла, — ЗМІ
Румунські моряки бачили, як на берег впав збитий силами ППО безпілотник. За їхніми словами, пізніше на місце приїхали машини прикордонної поліції.
Один з російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії. Про це з посиланням на слова моряків-очевидців повідомили у румунському медіа Pro TV ввечері 2 серпня.
Ізмаїл знаходиться поблизу кордону з України з Румунією, річка Дунай відділяє його від румунського села Плауру у повіті Турча. За даними ЗМІ, під час нічної атаки ЗС РФ на український порт мешканці прикордонного села також чули гучні вибухи.
Більш того, місцеві моряки стверджують, що поблизу них впав збитий українською артилерією ворожий безпілотник. З їхніх слів, БПЛА мав впасти в лісі — на румунському березі Дунаю.
"Саме тут, за п'ять кілометрів вище, він впав. Потім приїхали якісь машини, я думаю, з нашої прикордонної поліції. Він впав на румунський берег", — заявив головний інженер корабля Cadensia Габріель Вілі Дубіт.
Повідомляється, що мешканці прикордонної комуни Чаталкіой, що знаходиться також на березі Дунаю неподалік українського Ізмаїла, вночі на 2 серпня виходили зі своїх будинків, налякані вибухами.
"Це приблизно 400 метрів, найгучніше було чути тут, у місцевості Плауру. Люди запанікували, злякалися, це правильно", — заявив мер комуни Тудор Чернеге.
Місцевий мешканець розповів, що через відчинене вікно чув "надзвичайно гучний гудок" у ніч атаки дронів. Інші жителі Плауру також поділились, що чули рух 3-4 російських безпілотників кожні приблизно 15 хвилин.
Неназваний румунський матрос комерційного судна обурився ситуацією та заявив, що "це не його війна". Судновласник Крістіан Антістеску вирішив після інциденту перемістити пункт призначення флоту з України в порти інших країн.
"Існує ризик нападу на судна, навігаторів і судновласників, коли вони знаходяться в портовій інфраструктурі, тобто в Ізмаїлі або Рені, тут, на Дунаї", — підкреслив президент румунської Вільної спілки мореплавців Адріан Міхалчіою.
У медіа зазначили, що вибір цілі Росією міг бути пов’язаний з перебуванням в порту Ізмаїла іноземних кораблів. У матеріалі йдеться, що минулого тижня три цивільні вантажні судна, зареєстровані в Ізраїлі, Греції та Туреччині, пройшли блокаду в Чорному морі та стали на якір поблизу українських берегів.
"Група літаків НАТО пильно стежила за трьома суднами, які мали вантажити зерно в невеликому українському порту", — додали румунські журналісти.
Нагадаємо, 2 серпня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що РФ атакує регіон ударними дронами Shahed. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники рухалися з боку гирла Дунаю до морського торговельного порту в Ізмаїлі.
У ЗМІ з посиланням на неназване джерело писали, що нічний удар по порту в Ізмаїлі завдав серйозної шкоди інфраструктурі. Зокрема, ціни на пшеницю в Чикаго зросли на 6,5%.