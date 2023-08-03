"Ці в полон не здаються принципово": під Авдіївку перекинули елітні підрозділи РФ, — МВА

Російські окупанти посилили свої підрозділи в районі Авдіївки, перекинувши туди з Маріуполя елітних морпіхів, розповів Віталій Барабаш.

В районі Авдіївки на Донеччині Силам оборони вдалося вибити ворога з позицій в районі Опитного, але серйозно на ситуацію на цій ділянці фронту це не вплинуло. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, російські окупанти посилили свої підрозділи в районі Авдіївки, перекинувши сюди кадрову морську піхоту, яка раніше базувалася під Маріуполем.

"Вони дуже навчені, непогано оснащені та воюють професійно, ці в полон не здаються принципово. Також заїхав "Шторм-Z" і вони 3 доби намагаються штурмувати на північ від Авдіївки", — повідомив Барабаш.

Він додав, що російські окупанти намагаються штурмувати Водяне на Донеччині, а обстріли Авдіївки не припиняються.

"Ствольна артилерія, системи РСЗВ, міномети, танкові обстріли та ракетні удари. За останню добу було 19 масованих обстрілів у межах міста, по позиціях понад 200 обстрілів. Не маючи успіху на передовій, на позиціях біля міста, росіяни намагаються компенсувати це обстрілами", — сказав начальник Авдіївської МВА.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту російські окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Бук". Вартісну ворожу техніку з HIMARS поцілили львівські десантники.

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