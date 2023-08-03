Виділено майже $40 млрд: США працюють над контрактами для військової підтримки України, — ЗМІ

Як заявив журналіст Politico Пол Маклірі, Пентагон укладає контракти для нової допомоги для ЗСУ, а також на поповнення запасів американської армії.

Міністерство оборони Сполучених Штатів працює над укладенням контрактів, які пов'язані з військовою допомогою Україні, на суму в майже 40 млрд доларів. Про це 3 серпня заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі у себе в Twitter.

За його словами, у Пентагоні за рахунок цієї суми також хочуть поповнити запаси американської армії.

"Ці контракти перебувають у стадії розробки протягом кількох місяців і включають в себе: 16,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, і 20,5 млрд доларів на заміну зброї, відправленої із запасів США в Україну відповідно до повноважень президента", — заявив журналіст.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали, що США готують новий пакет військової допомоги для України. Попередні два пакети військової допомоги від Білого дому були оголошені на 1,3 мільярда і 400 мільйонів доларів. ЗСУ, зі свого боку, очікують прибуття танків Abrams M1.

Нагадаємо, що 2 серпня журналісти писали, що майже третина громадян США підтримує відправлення американських військ в Україну. Чверть опитаних американців зберігають нейтралітет щодо цього питання. Проти висловилися 34% респондентів.

Також повідомлялося, що ЗСУ перестали використовувати тактику США в рамках свого контрнаступу. Як зазначають журналісти, в адміністрації Байдена розраховували, що українські бригади, навчені на Заході, продемонструють перевагу американського способу ведення війни над російським.