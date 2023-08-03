В угрупованні "Таврія" розповіли, чому сповільнився український контрнаступ (відео)

Основними причинами, вдалося дізнатися журналістам, виступають щільне мінування місцевості російськими окупантами та недостатня кількість авіації.

На Таврійському напрямку українські військові просунулися на 650 метрів у районі Роботиного, в цьому регіоні тривають дуже важкі бої. Про це розповів заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі "Радіо Свобода".

Що сповільнює контрнаступ ЗСУ?

"Існує дуже щільне замінування територій, це один із чинників. Також дуже багато підрозділів рашистів на цьому напрямку, вони за кожен метр чіпляються, намагаються встояти, тримати, але їм це не вдається", — розповів він.

За словами Кузьміна на сповільнення контрнаступу впливає й недостатня кількість авіації.

"В нас не вистачає авіації. В нас недостатня кількість ППО, також на цих напрямках збільшилися артилерійські обстріли з боку рашистів. Це теж впливає на рух і швидкість просування", — додав він.

Які війська РФ знаходяться на Таврійському напрямку?

Представник угруповання "Таврія" зазначив, що на цьому напрямку розгорнуті переважно російські мотострілецькі підрозділи, на першій лінії стоять штурмові підрозділи "Z", а також "дуже багато підрозділів морської піхоти".

В чому важливість Старомайорського у Донецькій області?

Попри те, що 27 липня ЗСУ звільнили населений пункт Старомайорське, армія РФ відчайдушно намагається відбити це село.

"Вони вважають що Старомайорське та Урожайне це їх плацдарм тому за них вони дуже запекло борються, а Старомайорське постійно знаходиться під вогневим впливом окупантів й там наразі тривають дуже запеклі бої. Там взагалі не залишилось жодного в цілого будинку село зруйновано вщент", — розповів Кузьмін.

За словами заступник командувача угруповання "Таврія", Старомайорське дуже важливий для України та відкриває можливість звільняти інші населені пункти.

Фото: deepstatemap.live

Що відбувається на Авдіївському напрямку?

Кузьмін зазначив, що на цьому напрямку наразі триває оборонна операція. Про відстань розташування російських військ від Авдіївки він не може розповісти.

Фото: deepstatemap.live

Чи є просування в районі Роботиного Запорізької області?

Заступник командувача угруповання "Таврія" зазначив, що за останню добу українські військові просунулись в районі Роботиного на 650 метрів, наразі там тривають важкі бої.

"Населений пункт Роботине може воно відіграти значну роль у звільненні Токмака (Запорізька область — ред.)", — наголосив Кузьмін.

Фото: deepstatemap.live

Також, 3 серпня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня у МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.