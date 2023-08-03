До 3000 бортів за місяць: виробник дрона "Sirko" анонсував збільшення потужностей (відео)

Поки що компанія запустила одну конвеєрну лінію, яка дозволяє виготовляти до 1000 бортів за місяць, але в найближчому майбутньому планують розширити виробництво.

Минулого тижня в Україні запустили серійне виробництво українських розвідувальних дронів "Sirko". Зараз працює одна конвеєрна лінія, але в найближчих планах запустити ще дві. Про це в ефірі NV розповів виробник дронів "Sirko" голова наглядової ради ТОВ Науково-виробничої компанії "Sky Assist" Ігор Криничко.

За його словами, зараз у компанії працює одна конвеєрна лінія. Це дозволяє виготовляти до 1000 дронів на місяць.

"Одна лінія дозволяє виробляти 800-1000 бортів за місяць. От що може робити ця технологія, і що на сьогодні в нас налаштоване. Ми будемо раді поділитися ліцензією, але треба розуміти, що насправді ми не вигадали нічого такого, чого б у світі не було. Два ключових моменти, за рахунок чого все робиться. Перше — це штампування, і друге — це конвеєрне збирання. Ми від самого початку, формуючи технічне завдання для нашої моделі, розуміли, що для того щоб досягнути масовості у виробництві, нам потрібно було застосувати саме ці технології", — сказав Ігор Криничко.

Він зазначив, що вони готові розвивати свій потенціал та потужності, і в них вже готові до запуску ще 2 конвеєрні лінії, а отже після їхнього запуску вони зможуть за місяць виготовляти до 3000 дронів "Sirko".

Нагадаємо, що українська компанія Skyassist оголосила про запуск у промислове виробництво свого розвідувального дрона Sirko. Безпілотник створили інженери з Харкова та Львова. Хоч він і є суто українською розробкою, але використовує комплектуючі з інших країн.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі чоловік створює багі для ЗСУ. Міні-авто здатне евакуювати із зони бойових дій двох поранених.