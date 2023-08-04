У Криму пролунали вибухи: у мережі повідомляють про "приліт" по нафтобазі у Феодосії (відео)

В окупаційній адміністрації півострова стверджують, що всі повітряні цілі було збито, а жертв і руйнувань немає.

У ніч на 4 серпня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Про це написав радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

За словами Крючкова, у кількох районах Криму спрацювали системи протиповітряної оборони.

"Усі об'єкти збиті. Працюють усі служби. Пошкоджень і постраждалих немає", — відзвітував співробітник окупаційної адміністрації.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи прогриміли в районі Феодосії та Приморського. Також повідомлялося про звук, схожий на гул БПЛА, і відключення світла на кількох вулицях.

Автори каналу опублікували відео, на яких, як стверджується, зафіксовано пуски ракет у Феодосії.

Пізніше в Telegram-каналі також повідомили про вибух на нафтобазі у Феодосії, зазначивши, що інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, 3 серпня партизани руху "Атеш" повідомили, що в Криму партизани "засікли" і "передали в правильні руки" інформацію про розташування ППО окупантів. За їхніми даними, вона розташована на виїзді з Феодосії до Владиславівки.

Раніше, 1 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли звуки вибухів. За даними Telegram-каналів, над Євпаторією пролетіли чотири повітряні цілі. Незабаром у центральній частині захопленого Севастополя прогримів вибух.

Вибухи також пролунали в Красногвардійському районі окупованого Криму 27 липня. ЗС РФ почали стріляти з ППО по невідомій повітряній цілі, імовірно, із зенітно-ракетного комплексу "Панцир С-1".