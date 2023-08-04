Вибухи в Новоросійську: морські дрони ЗСУ атакували базу флоту РФ, — Міноборони (фото, відео)

За даними російських журналістів, у портовому місті Новоросійськ було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який являє собою виносний пристрій для приймання нафти.

У п'ятницю, 4 серпня, у Краснодарському краї Російської Федерації пролунали звуки вибухів та стрілянини. Про це написав Telegram-канал "Осторожно новости".

За словами жителів портового міста Новоросійськ, вибухи прогриміли в акваторії міста і села Мисхако.

"Близько 5 ранку в морі помітили об'єкт, який спершу загорівся, а потім вибухнув. Імовірно, російські військові знищили надводний дрон", — ідеться в публікації.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що у Новоросійську було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який являє собою виносний пристрій для приймання нафти.

Пізніше в Telegram-каналі Astra уточнили, що перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися приблизно о першій годині ночі. Жителі міста помітили "яскравий спалах над морем і вибухи там, де КТК".

Як зазначають автори каналу, Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) є великою міжнародною нафтопровідною системою, яку побудували для доставки нафти з Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

Що каже місцева влада

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що 4 серпня військові підрозділи "ефективно відпрацювали" із захисту міста.

"Усі об'єкти життєзабезпечення та логістики перебувають під надійним захистом. Прошу всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці.", — заявив чиновник.

Що кажуть у Міноборони РФ

У російському оборонному відомстві заявили, що Збройні сили України нібито атакували військово-морську базу в Новоросійську за допомогою морських безекіпажних катерів.

"Під час відбиття атаки безекіпажні катери було візуально виявлено і знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що 4 серпня вибухи також пролунали в тимчасово окупованому Криму. У мережі повідомили про "приліт" по нафтобазі у Феодосії, проте в окупаційній адміністрації півострова стверджують, що всі повітряні цілі були збиті.

Раніше, 28 липня, вибухи було чути в тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області. У результаті сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі.