Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на полі бою і як змінився фронт (карта)

Українські військові продовжують просуватися вперед і вибивають противника із зайнятих позицій. Спроби росіян наступати також провалилися.

Українські військові продовжують власний контрнаступ, а російські окупанти зазнають істотних втрат на Сході і не в змозі домогтися жодних успіхів. Про це повідомив спікер Генштабу Павло Ковальчук, передає Telegram-канал Military Media Center 4 серпня.

Куп'янський та Лиманський напрямки: подробиці

Російські окупанти вирішили піти в наступ на цій ділянці фронту, щоб відволікти українських захисників від власного контрнаступу. Представник Генштабу зазначив, що Сили оборони, незважаючи на тиск, продовжують стримувати противника.

Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок: подробиці

"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", — повідомив речник.

Також зазначалося, що за останню добу від обстрілів російських окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Мар'їнський та Авдіївський напрямки: подробиці

Сили оборони за допомогою артилерії завдають руйнівних ударів по позиціях російських окупантів та інших військових цілях ЗС РФ.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в північній і центральній частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії на північ та південний схід від Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — йдеться в повідомленні.

Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Південний напрямок: подробиці

Контрнаступ українських військових йде повним ходом. Зокрема, йдеться про Бердянський і Мелітопольський напрямки, де російські окупанти зазнають колосальних втрат.

Українські військові тут також закріплюються на зайнятих позиціях.

Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP Як проходить контрнаступ ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 2 серпня в The New York Times повідомили з посиланням на офіційних осіб США та аналітиків, що Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.