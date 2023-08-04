"Нехай скажуть спасибі": Лукашенко запевнив, що Білорусь не буде захоплювати Сувальський коридор

Політик заявив, що територією РБ буде переміщати свої військові підрозділи так, як вважатиме за потрібне, виходячи з досвіду "вагнерівців".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з жителями агромістечка Біловезьке в Кам'янецькому районі заявив, що Сувальський коридор розташований за межами країни і він їм абсолютно не потрібен, передає БЕЛТА.

Олександр Лукашенко прокоментував інформацію про те, що сусідні країни переймаються планами підрозділів ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі, зайняти Сувальський коридор. Цей сухопутний коридор уздовж кордонів Польщі та Литви, який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю Російської Федерації.

"Слухайте, Сувальський коридор не в Білорусі. Ми не переміщаємося по цьому коридору, ні до коридору. Нам він тисячу років не потрібен. Головне, щоб було спокійно", — сказав Лукашенко.

Також він заявив, що територією Білорусі буде переміщати свої військові підрозділи так, як вважатиме за потрібне: "Ми за планом вибудовуємо оборону, виходячи з досвіду навіть цих "вагнерівців". Лукашенко вважає, що країни, які межують із РБ, мають "бути вдячні" за те, що він запросив ПВК "Вагнер" у свою країну.

"Нехай ще скажуть білорусам і мені спасибі за те, що ми запросили до себе цих бійців. А це не одна тисяча. Я навіть не хочу називати. Загалом сьогодні у них під контролем понад 30 тисяч осіб. Це хлопці, заряджені на війну... Тому нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Тому мені дорікати не треба, а нехай скажуть спасибі", — заявив Олександр Лукашенко.

Крім цього повідомлялося, що польські вертолітники готові без вагань застосувати зброю на кордоні з Білоруссю. За наказом голови Міноборони Маріуша Блащака, у район Підляшшя перекинуто вертольоти з 1-ї повітряно-десантної та 25-ї бригади сил Польщі. Генерал Марек Соколовський стверджує, що льотчики цих підрозділів мають бойовий досвід.

Нагадаємо, 1 серпня на білорусько-польському кордоні стався інцидент — два білоруські вертольоти несанкціоновано увійшли в повітряний простір Польщі. За словами очевидців, вертольоти пройшли за 200 метрів над дахами будинків місцевих жителів.