"Доля людей на карті": Лавров назвав "постановочними" мирні переговори щодо України

За словами глави російського МЗС, Захід нібито хоче продавити мирну ініціативу Володимира Зеленського і тому "обходить" інші країни.

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації висловився стосовно ймовірних переговорів у Саудівській Аравії про мирне врегулювання повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться у пресрелізі на сайті відомства 4 серпня.

За його словами, Захід продовжує влаштовувати "постановочні форуми", і робить це нібито для того, щоб заманити інші країни в обговорення формули миру Володимира Зеленського.

"Усі, кого обходитиме Захід з метою продавлювання "формули Зеленського", обов'язково мають усвідомлювати, що на карті — доля цих людей, яких київський режим відкрито обіцяє знищити", — йдеться в повідомленні.

Окремо дипломат закликав Захід вимагати від українського президента формулу, до якої має увійти пункт про росіян в Україні після війни.

Але, незважаючи на все це, у Міністерстві закордонних справ нібито вітають будь-які зусилля, які могли б закінчити війну, про що і заявив Сергій Лавров.

"У зв'язку з численними ініціативами щодо українського врегулювання підтверджуємо, що цінуємо будь-які зусилля по досягненню справедливого і стійкого миру", — йдеться в повідомленні дипломата.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ЗМІ назвали дати і місця найближчих переговорів щодо України. На вихідних 5-6 серпня відбудеться зустріч світових лідерів у Саудівській Аравії, де обговорять мирний план України. Водночас світові лідери можуть обговорити ситуацію в Україні на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні, а також на саміті G20, який заплановано в Індії того самого місяця.

31 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль стежитиме за зустріччю в Саудівській Аравії й оцінює позитивно ініціативи.