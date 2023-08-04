"Агресор отримав по зубах": головне у контрнаступі ЗСУ не швидкість, а точність удару, — ГУР

Командувачі Сил безпеки та оборони України, на відміну від нашого ворога, цінують своїх солдатів. Наші дії на полі бою спрямовані на знекровлення противника, запевняють у розвідці.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ексклюзивному інтерв’ю виданню Civilmedia повідомив, що воєнна розвідка України викриває наміри ворога, а Сили безпеки та оборони їх зривають.

Скібіцький визнав, що ворогу вдалося побудувати масштабні мінні загородження та звести кілька ліній фортифікаційних споруд, які уповільнюють темпи просування Сил оборони. Зараз у світі обговорюють темпи контрнаступу України.

"Так, ми визнаємо, що противник непогано укріпився на окупованих українських територіях: масштабні мінні загородження, кілька ліній фортифікаційних споруд ― усе це, звісно, має свій вплив на темп нашого просування. Однак тим, хто вважає, мовляв Україна надто повільна під час наступу, я скажу, що війна ― це не спортивні змагання", ― наголосив представник ГУР МО України.

Скібіцький нагадав, що перед повномасштабним вторгненням Росії експерти на Заході вважали, ніби наша держава не зможе витримати путінський бліцкриг.

"Але агресор отримав по зубах. І ми будемо продовжувати, доки він не виплюне останнє ікло. І головним тут є не так швидкість, як несподіваність та точність удару", ― сказав Вадим Скібіцький.

Він підкреслив, що командувачі Сил безпеки та оборони України, на відміну від нашого ворога, цінують своїх солдатів. Наші дії на полі бою спрямовані на знекровлення противника, а саме ― на перерізання шляхів постачань, на знищення складів з озброєнням, засобів ППО та розвідки, на перемогу в контрбатарейних баталіях.

На думку Вадима Скібіцького, Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції.

Зараз противник проводить відповідні розвідувальні заходи щодо визначення пріоритетних об’єктів енергетичної системи України. Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими.

"А український наступ, як я вже сказав, триває. Тож до зими побачимо, що буде. Незмінною метою України є звільнення всіх окупованих територій, сталий мир і гарантії безпеки нашої держави і народу. Ми діємо в усіх вимірах війни, і поєднання успіхів у кожному з них принесе бажаний результат", ― підсумував представник ГУР.

Також він зазначив, що Україна потребує значної кількості боєприпасів, більше засобів ППО, засобів для розмінування та далекобійних високоточних систем, адже ситуацію на полі бою може змінити тільки зброя та її ефективне застосування.

Північна Македонія разом з усіма іншими країнами підтримує Україну та не припиняє надавати допомогу для захисту українського народу. Представник воєнної розвідки висловив вдячність всім партнерам за вагому та незмінну підтримку України.

Нагадаємо, 4 серпня Фокус писав про те, що відбувається на полі бою і як змінився фронт. Українські військові продовжують просуватися вперед і вибивають противника із зайнятих позицій. Спроби росіян наступати також провалилися.