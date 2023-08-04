"Основи нової архітектури": у Зеленського назвали очікування від зустрічі в Саудівській Аравії

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ останні 15-20 років провокувала ключові нестабільності у світі, але в майбутньому це має кардинально змінитися.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заговорив на тему мирної ініціативи, яка пройде на вихідних у Саудівській Аравії, і назвав свої очікування. Про це він написав у соціальній мережі Twitter 4 серпня.

За його словами, насамперед на зустрічі представників країн у Саудівській Аравії обговорюватимуть питання миру і того, як у короткий термін можна врегулювати ситуацію.

"У Саудівській Аравії, по суті, закладаються основи нової глобальної політичної архітектури. У цій архітектурі вже буде відсутня "агресивна суб'єктивність" РФ, яка і провокувала ключові нестабільності за останні 15-20 років", — ідеться в повідомленні.

Крім того, за словами Михайла Подоляка, результатом зустрічі може стати повернення стабільних правил, які виглядатимуть як модернізоване "міжнародне право".

Переговори щодо України в Саудівській Аравії: що відомо

30 липня було анонсовано мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії без участі Росії. Однією з головних цілей цієї зустрічі є залучення Китаю до мирної формули та інформування тих країн, де у РФ більше впливу, ніж в України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав цю зустріч "постановочною", адже там нібито хочуть впровадити мирну формулу Володимира Зеленського. А ось прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль слідкуватиме за зустріччю в Саудівській Аравії й оцінює позитивно ініціативи.

4 серпня в Білому домі заявили, що переговори в Саудівській Аравії не призведуть до миру в Україні та жодних результатів домогтися не можна буде. За словами Джона Кірбі, переговори в Джидді націлені на розробку механізмів, які б забезпечували захист територіальної цілісності України.