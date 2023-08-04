"Наводять жах та трепет": Залужний показав роботу танкістів 53 бригади на Донеччині (відео)

Бійці розповіли подробиці ближніх боїв з російськими загарбниками поблизу Авдіївки, звідки до ворожих позицій 4 км.

Танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха наводять на ворога жах і трепет злагодженими діями та точним вогнем. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 4 серпня опублікував у Telegram відео роботи.

Бійці розповіли подробиці боїв поблизу Авдіївки, звідки до ворожих позицій 4 км. Російські війська регулярно скидають на населений пункт авіабомби та фосфорні боєприпаси. Також працює й ствольна артилерія противника.

Танкісти виїжджають за наказом командира виконувати завдання. Захисники ведуть ближні бої. Також буває, що екіпажу важкої техніки доводиться долати локації з мінними полями.

Командир танку розповів, що на відкритій місцевості простіше виконувати завдання. Він пригадав бої у Бахмуті, де серед міської забудови було непросто рухатися вперед, адже з "кожного вікна може прилетіти".

"Наступ важчий, аніж оборона, але обороною війну не виграєш", – зазначив один із бійців.

Екіпаж зазначив, що точно б'є по ворогу. Взаємодія з піхотою та постійна підтримка аеророзвідки допомагають ефективно виконувати завдання.

"Необхідно нанести вогневе ураження противнику, максимально знищити ворожу живу силу і відкотитися назад. Більше жодних думок", — розповідає військовослужбовець Антон.

Нагадаємо, 2 серпня Залужний показав роботу РСЗВ Vampire на передовій. РСЗВ Vampire — це чеській аналог радянського "Граду" з деякими змінами у шасі та керуванні. Машина стоїть на озброєнні бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.