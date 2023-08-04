Внаслідок атаки РФ пошкоджені 5 іноземних кораблів, – речник УДА (відео)

Через удари є пошкодження Одеського порту та серйозні руйнування в Ізмаїлі, але найближчим часом, на думку Сергія Братчука, їх вдасться ліквідувати.

Наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено, а також є руйнація іноземних кораблів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він зазначив, що це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи "зернової угоди". Є пошкодження в Одеському порту та серйозні руйнування в Ізмаїлі.

"Є руйнації 5 суден, до речі, не українських", — пояснив Братчук.

Деякі об'єкти вже почали відновлювати фахівці, але подробиці він оголосити відмовився. Братчук сподівається, що це відбудеться вже найближчим часом.

Речник УДА також відзначив успішну роботу бійців Повітряних сил України, які ліквідовують ворожі цілі. Саме завдяки українським захисникам вдається зберегти як військову інфраструктуру, так і цивільну.

Що відомо про атаку на Одесу

У ніч на середу, 2 серпня, російські війська атакували Одеську область за допомогою ударних дронів. Ворог спрямував БПЛА на портову інфраструктуру на півдні регіону, внаслідок чого виникли пожежі.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Наслідки ударів ліквідували фахівці екстрених служб.

Нагадаємо, президент Румунії 2 серпня засудив російські удари поблизу його країни. За словами Клауса Йоганніса, російські окупанти скоюють воєнний злочин під час атак на порти Одеси та підривають здатність України передавати свої продовольчі товари іншим державам.