Україна атакувала в Новоросійську stealth-дронами: ЗС РФ приховують правду, — аналітик (відео)
За словами військового аналітика Шона Белла, Росія завжди каже, що все знищує. Але нещодавня атака ЗСУ в порту Новоросійська була досить ефективною.
Після подій у Новоросійську 4 серпня Міноборони РФ повідомило, що морські дрони були знищені, і що жертв немає. Україна ж, яка зазвичай не коментує подібних атак, цього разу, судячи з усього, взяла на себе відповідальність. Про це повідомляє Sky News.
Джерела з СБУ, на яких посилаються журналісти, стверджують, що атаки провели оперативники спецвідомства спільно з українськими ВМС.
Британський військовий дослідник Шон Белл вважає, що Україна застосовує малі дрони "з усе більшою ефективністю".
"У них досить технологічні системи. Вони маленькі. І відносно непомітні (stealthy)", — зазначив експерт.
На опублікованих українською стороною кадрах, знятих від першої особи, дрон прямує в бік російського корабля. Досягає мети і при цьому нього не обстрілюють.
Спростовуючи російські заяви про "знищені всі дрони", джерела з української розвідспільноти зазначають, що було завдано шкоди військовому кораблю "Оленегорский горняк" настільки, що він більше не може брати участь у військових місіях.
"З цього стає зрозуміло, що Росія не говорить усієї правди, коли заявляє, що дрони знищені", — зазначив дослідник.
Він також додав, що одна зі складнощів, пов'язаних із підтвердженням операцій на морі, у тому, що немає відео з незалежних джерел.
"Росія завжди буде стверджувати, що все знищує. Але це була дуже ефективна атака українців, яку провели минулої ночі", — сказав експерт.
Нагадаємо, що експерт розповів, як дрони-камікадзе могли атакувати російський флот у порту Новоросійська.
Також повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували атаку на десантний російський корабель.