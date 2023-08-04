Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи заберуть до ЗСУ, якщо є діти або дружина з інвалідністю

За словами юриста Антона Маринича, для отримання відстрочки військовозобов'язаному, окрім документів про родинні зв'язки та документів про встановлену інвалідність, потрібно підтвердити, що немає інших працездатних осіб, які б могли утримувати родичів з інвалідністю.

В Україні отримати відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають найближчих родичів (дружину/чоловіка, батьків, дітей) з інвалідністю I або II групи. Однак правило працює тільки в тому разі, якщо такі люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які можуть їх утримувати. Про це повідомив юридичний консультант Nota Group Антон Маринич у коментарі"РБК-Україна".

За його словами, для отримання відстрочки військовозобов'язаному, окрім документів про родинні зв'язки та документів про встановлену інвалідність, потрібно підтвердити, що немає інших працездатних осіб, які б були здатні утримувати родичів з інвалідністю.

Юрист зазначив, що для підтвердження того, що військовозобов'язаний утримує батьків або батьків дружини/чоловіка, необхідно надати:

договір про сплату аліментів;

рішення суду, яким встановлено обов'язок сплачувати аліменти батькам.

Що стосується чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю, то їм необхідно підтвердити цей факт, надавши такі документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

довідка до акта огляду МСЕК;

рішення суду про усиновлення дитини;

рішення суду про стягнення аліментів на повнолітню дитину або Договір про добровільну сплату аліментів.

Нагадаємо, що Фокус писав, хто з чоловіків у серпні може отримати відстрочку від мобілізації. Існують категорії військовозобов'язаних чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову на певний термін. Для визнання підприємства критично важливим потрібно, щоб воно відповідало трьом із семи критеріїв.