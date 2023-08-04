Росія спробує затягнути війну до наступних виборів у США, — CNN

За даними видання, Володимир Путін покладає надії на те, що Джо Байден зазнає поразки в наступних президентських перегонах, що призведе до скорочення Сполученими Штатами підтримки України і поліпшення переговорної позиції Росії.

Відомі політичні діячі зі США та країн Європи висловлюють тривогу з приводу передбачуваного впливу російського лідера Володимира Путіна на президентські вибори у США, заплановані на 2024 рік, у контексті його військових дій в Україні. Про це повідомляє видання CNN.

Їхня точка зору полягає в тому, що Путін покладає надії на те, що Джо Байден зазнає поразки в наступних президентських перегонах, що призведе до скорочення Сполученими Штатами підтримки України і поліпшення переговорної позиції Росії.

Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що всі так думають".

Один із європейських дипломатів заявив виданню, що, на їхню думку, спроба Росії дотягнути війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".

У США поки що немає чітких даних про те, що думає Путін, і чи навмисно він затягує війну, сподіваючись на перемогу Дональда Трампа або республіканців на президентських виборах.

Однак вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку провідних західних фахівців у галузі національної безпеки, розвідки та дипломатії, вплине на рішення Путіна в Україні, що ще більше знижує ймовірність того, що війна буде вирішена до кінця наступного року.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков пов'язав вступ до НАТО і перемогу у війні з РФ до ювілейного року існування Північноатлантичного альянсу. Ювілей відзначатимуть 2024 року — саме тоді відбудуться ці визначні події.