Фінансують війну: Україна вже запровадила санкції проти 4 тисяч компаній РФ

До санкційного списку потрапили найбільші компанії країни-агресора, які сплачують багатомільйонні податки, з яких потім фінансується війна проти України. Серед них є "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС" та "Татнефть.

Служба безпеки України системно збирає докази про причетність російських олігархів і до фінансування збройної агресії РФ. Надалі ці докази будуть використані у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, як підтвердження участі у воєнних злочинах Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. Вже сьогодні СБУ активно "дерусифікує" бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації", – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що Служба безпеки протягом 2022-2023 років заарештувала активи російських олігархів на суму у майже 190 мільярдів гривень.

"Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС", "Татнефть", банки тощо", — зазначили у відомстві.

Також, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тисячі російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають Росії обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення та компоненти озброєнь в інших країнах.

За словами Василя Малюка, СБУ сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

"Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та за планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни", — наголосили в СБУ.

До слова, 3 серпня США запровадили санкції проти Російської академії наук та її структур. Проти вказаної установи американський уряд вже запроваджували обмеження. Також санкційні механізми тепер вже поширюються на Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова.

Нагадаємо, 3 серпня Європейська комісія оголосила про те, що ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі в прискореному порядку. Відповідні обмеження поширюють заборону на експорт до Білорусі низки особливо чутливих товарів і технологій, які сприяють військово-технічному прогресу країни. Це дозволить також й мінімізувати ймовірність щодо обходу Росією санкційних механізмів. Обмеження щодо Білорусі діють у зв'язку з причетністю мінська до війни Росії проти України.