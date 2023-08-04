"Це історична перемога": Кулеба оцінив участь Китаю у форумі щодо "формули миру"

На думку Дмитра Кулеби, Росія не очікувала участі Китаю в зустрічі, яка відбудеться у Саудівській Аравії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Китаю відправити до Саудівської Аравії для участі у форумі щодо "формули миру" свого спецпредставника зі справ Євразії Лі Хуея справжнім проривом. Про це він повідомив у коментарі виданню "Лівий берег".

Кулеба зазначив, що по змісту революції не буде, оскільки китайський представник висловить свою позицію. На думку Кулеби, Росія не очікувала участі Китаю в цій зустрічі.

"Це історична перемога", – розповів дипломат.

З його слів, цього вдалося досягти завдяки підтримці керівництва Саудівської Аравії. Вагоме значення відіграли гарні відносини президента Володимира Зеленського з наслідним принцом Салманом.

"Ми розв'язали питання з саудитами, а вони вже допомогли з участю китайців: у них гарні відносини з КНР", – додав Кулеба.

"Формула миру": обговорення у Саудівській Аравії

Україна, як зазначив 2 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, має намір домогтися відновлення світового порядку, міжнародного права і справедливого миру. Він пояснив, що є певні етапи:

Спочатку відбудуться зустрічі з послами, які акредитовані в Україні. Відповідні заходи будуть присвячені детальному розгляду кожного з 10 пунктів "формули миру" Зеленського;

далі пройдуть зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками, щоб знайти оптимальні формулювання і механізми імплементації мирного плану;

на завершальному етапі відбудеться організація установчого Глобального саміту миру з главами країн.

Нагадаємо, у травні на саміті Ради Європи підтримали "формулу миру" Володимира Зеленського. У документі йдеться про повну підтримку українців і принципів справедливого та міцного світу.