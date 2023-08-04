Супутникові знімки пошкодженого корабля "Оленегорский горняк" показали витік нафти (фото)

За словами журналістів, на знімках Planet Labs помітна темна пляма, що поширюється від задньої частини підбитого судна. Деякі аналітики також припускають, що це бруд із двигунів.

Супутниковий знімок пошкодженого корабля російських ВМФ "Оленегорский горняк" показав можливий витік нафти. Судно, підбите українським морським дроном, зафіксовано на супутниковому знімку в порту Новоросійська. Про це повідомляє Sky News.

Помітна темна пляма, що поширюється від задньої частини пошкодженого судна, може бути витоком нафти, вважають журналісти. Але деякі аналітики також припускають також, що це бруд із двигунів.

Супутниковий знімок Planet Labs зроблено вранці 4 серпня о 10:32

Супутниковий знімок Planet Labs було зроблено вранці 4 серпня о 10:32 за місцевим часом, за кілька годин після того, як з'явився нічний відеозапис, який показав, що корабель постраждав від атаки морського дрона.

Кадри буксирування корабля в російський порт стали публікуватися приблизно о 9 ранку.

Нагадаємо, що, за словами аналітиків, Україна атакувала в Новоросійську дронами-невидимками. У ЗСУ, за словами британського аналітика Шона Белла, достатньо технологічних розробок.

Також повідомлялося, що "Оленегорский горняк" уже не має сенсу відновлювати. За словами капітана запасу ВМС України Андрія Риженка, десантний корабель, судячи з усього, посадять на мілину і спишуть з Військово-морського флоту ЗС РФ.