"Отримають екологічну катастрофу": в Путіна анонсували удари по Заходу України

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що ударів окупантів по Одесі, Ізмаїлу й інших містах на Півдні нібито замало. Тільки за липень армія РФ запустила по Україні 150 ракет.

Заступник голови Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив влаштувати екологічну катастрофу на Заході України. Про це написав у Telegram.

На його думку, українська влада "розуміє тільки жорстокість і силу". Імовірно, експрезидент озвучив погрози через вдалу атаку 5 серпня в Чорному морі, внаслідок якої було пошкоджено танкер SIG.

"Мабуть, їм мало ударів по Одесі, Ізмаїлу тощо. Якщо київська мер**та хоче влаштувати екологічну катастрофу в Чорному морі, вона повинна отримати її на тій частині території, яка скоро відвалиться Польщі та смердітиме після цього століттями", — зазначив чиновник.

Медведєв вважає, що такий результат буде остаточним рішенням щодо "зернової угоди" для України.

Нагадаємо, що моніторингова група War monitor підрахувала кількість випущених по Україні російських ракет за липень. ЗС РФ запустили 150 ракет і 265 дронів-камікадзе Shahed.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 2 серпня заявив, що росіяни продовжать завдавати ударів балістичними та крилатими ракетами по Україні. Через це потрібно посилювати системи ППО.